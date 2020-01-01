С битой и бензопилой: двое омичей до полусмерти избили шестерых человек

сегодня 13:55 Поделиться

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Кровавая драма разыгралась в Павлодарском районе Омска — молодые люди с битой напали на местных жителей; один из пострадавших находится в реанимации.

Четверо мужчин и двое женщин попали в больницу после жестокого избиения в Омской области. Один из пострадавших находится в реанимации. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Среди избитых омичей — жители одного из сёл Павлоградского района. С травмами в стационаре находятся мужчины 41, 48, 49, 52 лет и женщины 55 и 52 лет. Известно, что различные повреждения — травмы и переломы — им причинили двое молодых людей.

"В ходе проверки сотрудниками уголовного розыска установлены двое жителей села 29 и 27 лет, которые по причине личной неприязни причинили травмы вышеуказанным гражданам", — уточнили в полиции.

С места происшествия экспертом изъяты два фрагмента биты, следы пальцев рук, обуви. Кроме того, по сообщениям омских СМИ, на месте происшествия была обнаружена бензопила.

Напомним, под Новосибирском сосед избил женщину за пять минут до Нового года.