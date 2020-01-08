Тест на трезвость: на пути пьяных водителей в Новосибирске выставят максимальное количество экипажей ДПС

сегодня 08:47 Поделиться

Фото из группы АСТ-54 в социальной сети "ВКонтакте"

В двух районах Новосибирска правоохранители проведут рейд по выявлению пьяных водителей; экипажи ДПС выставят на участках с повышенной аварийностью.

Максимальное количество экипажей ДПС выставят в субботу, 25 января, в двух районах сибирской столицы — Ленинском и Калининском. Об этом сообщил инспектор группы пропаганды по безопасности дородного движения новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.

Он отметил, что в Ленинском районе в 2019 году произошло восемь дорожно-транспортных происшествий с участием пьяных водителей. В результате три человека погибли, 15 получили травмы.

В Калининском районе зарегистрировано четыре "пьяных" ДТП с восемью пострадавшими.

Для выявления нарушителей экипажи ДПС будут проверять автомобилистов на трезвость.

Напомним, 8 января пьяный водитель сбил дорожного рабочего на улице Богдана Хмельницкого.