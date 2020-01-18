Треть территории Новосибирска защитят от жилой застройки

сегодня 15:46 Поделиться

Фото со страницы Анатолия Локтя в Instagram

Почти треть территории Новосибирска попала в так называемую «зелёную зону»; около 15 тысяч гектаров защитят от жилой застройки.

Почти 15 тысяч гектаров земли в Новосибирске или 30 % территории города оградят от жилой застройки, создав там зелёные зоны. На этих площадях можно будет возводить только спортивные объекты. Об этом на своей странице в Instagram сообщил мэр сибирской столицы Анатолий Локоть.

Он отметил, что увеличение площади зелёных зон стало одной из ключевых особенностей генерального плана города до 2030 года.

«Зелёными зонами на карте Новосибирска останутся парк МЖК, Инюшенский бор, поймы рек Ельцовки и Каменки, Тимирязевский сквер и другие. Территория, примыкающая к новому ЛДС, тоже зафиксирована как зеленая зона», – написал градоначальник.

По словам мэра, в Новосибирске также будут определены территории опережающего развития – строительство там можно будет вести только при условии создания полной инфраструктуры.

«В развитии транспорта предполагается продолжение строительства Красного проспекта, улицы Михаила Кулагина, реконструкция улицы Лескова», – указал Анатолий Локоть.

Всего речь идёт о 80 километрах дорог и 15 транспортных развязках.

Напомним, сегодня в Новосибирске завершилось голосование по вопросу благоустройства площадки рядом с городским цирком.