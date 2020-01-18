В Красноярске отменили Татьянин день ради спасения больной раком блогерши Насти Поползиной

сегодня 12:21 Поделиться

Фото из Instagram Анастасии Поползиной

Жители Красноярска и местные предприниматели объединились ради помощи больной раком популярной блогерше; они объявили 25 января «Настиным днём».

Красноярские бизнесмены начали сбор денег больной раком блогерше Анастасии Поползиной. Об этом сообщил местный Telegram-канал «Борус». Неравнодушные красноярцы создали чат под названием «Настя выздоравливает». Они объявили 25 января «Настиным днём» вместо традиционного Татьяниного.

«Историю внезапной болезни Насти можно прочитать в ее аккаунте в инста, можно поддержать добрым словом, переводом посильной суммы на карты — в профиле аккаунта, а ещё можно поддержать Настю, купив товар или услугу в одном из партнёров благотворительной субботы "Настин день" 25 января. Часть выручки участники переведут на счёт Насти», – пишут создатели чата в описании (орфография и пунктуация сохранены – прим. Сиб.фм).

В начале недели одна из самых популярных красноярских блогерш Анастасия Поползина рассказала, что у неё обнаружили метастазы в организме. Этим девушка поделилась со своими подписчиками в Instagram.

Сейчас мать троих детей направилась в Израиль на обследование, однако оплата диагностики в местных клиниках обходится в неподъёмные суммы для Поползиной.

В акции «Настин день» уже участвуют 28 магазинов одежды, салонов красоты и фотостудий. Деньги переводят и жители Красноярска – любая сумма может помочь. Ссылки на страницы участников кампании, реквизиты для перевода пожертвований и полную историю Анастасии Поползиной можно посмотреть в её Instagram.

Напомним, накануне стало известно, что сибирячке собирают деньги для лечения рака третьей степени.