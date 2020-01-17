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Второй хлеб: названы самые популярные у россиян фрукты и овощи

сегодня 16:13

фото с сайта pixabay.com

Картошка стала самым популярным овощем у россиян; среди фруктов лидирует заморский банан.

Эксперты платформы «Таском» проанализировали, какие фрукты и овощи россияне чаще всего покупали в 2019 году. Об этом сообщает RT.

По итогам прошлого года из фруктов российские покупатели чаще всего отдавали предпочтение бананам. На втором месте расположились яблоки. Достаточно часто россияне раскошеливались на приобретение цитрусовых: лимонов, апельсинов и мандаринов.

В десятку фруктовых предпочтений также вошли виноград, гранат, груши, киви и персики.

В овощном сегменте обошлось без неожиданностей. Самым популярным у российских покупателей овощем признан картофель. Следом за ним идут огурцы, морковь и капуста.

Значительно реже россияне покупали помидоры, свёклу, перец и баклажаны.

Напомним, в середине января статистики посчитали, насколько в 2019 году подорожали продукты в новосибирских магазинах.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

овощи
фрукты
рейтинг
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