Выплата пособий на ребёнка от 3 до 7 лет: сколько детей в Новосибирской области получат обещанные Путиным деньги

сегодня 15:21 Поделиться

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Почти 200 тысяч детей в возрасте от 3 до 7 лет живут в Новосибирской области; их родители в случае невысокого дохода семьи имеют право на получение ежемесячного пособия.

Более 180 тысяч детей в Новосибирской области в возрасте от 3 до 7 лет могут рассчитывать на получение пособия, выплату которого анонсировал 15 января президент Владимир Путин. Деньги от государства ежемесячно будут получать семьи, в которых среднедушевой доход не превышает один прожиточный минимум, составляющий 11 тысяч рублей.

Ожидается, что размер пособия в среднем будет составлять 5,5 тысячи рублей в месяц.

Накануне в ходе встречи с общественниками Липецкой области глава государства подчеркнул, что претендентам на получение выплаты важно не пропустить дату – 31 декабря 2020 года. До этого срока нужно прийти с соответствующими документами и с заявлением в органы соцзащиты.

«Если до этого времени люди придут за этой мерой поддержки, то они получат за весь год, начиная с января текущего года», – сказал Путин.

Как неоднократно подчёркивали специалисты, для подачи заявления необходимо будет указать легальный доход.

«При этом сама процедура должна быть максимально удобна и проста для граждан», – подчеркнул глава государства.

Ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что в регионе проживает порядка 30 тысяч семей, имеющих детей в возрасте от 3 до 7 лет и нуждающихся в поддержке.

Глава региона добавил, что задача по облегчению доступа к услугам, поставленная Владимиром Путиным, в Новосибирской области, можно сказать, выполнена. С 1 марта все меры поддержки можно будет получить в электронной форме.

«Родителям после рождения ребёнка нужно будет прийти в ЗАГС, получить свидетельство о рождении и зарегистрироваться на сайте госуслуг. Через некоторое время на электронную почту или телефон придёт сообщение о тех мерах, которые положены», – объяснил Травников.

По словам начальника управления, организации социальных выплат министерства труда и соцзащиты области Татьяны Пальцевой, новые выплаты на детей начнут производиться только после принятия соответствующих законодательных актов, в которых будут определены условия их предоставления. В настоящее время в ведомстве готовы предоставлять компенсации по всем положенным выплатам. Номер «Горячей линии» – 8 800 100-00-82.

Напомним, 23 января президент Владимир Путин объяснил, как получить выплату на ребёнка от 3 до 7 лет.