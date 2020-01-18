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Зелёный или серый: в соцсетях разгорелся спор из-за кроссовок неоднозначного цвета

сегодня 09:21

Фото из группы «Подслушано. Женские секреты» в социальной сети «ВКонтакте»

В 2015 году в сети появилось фото платья, которое одни считали бело-золотым, а другие – сине-чёрным; теперь на просторах интернета разгорается новое противостояние – пользователи спорят о цвете кроссовок.

В сети набирает популярность фото кроссовок, цвет которых стал поводом для спора тысяч людей. Одни говорят, что обувь выполнена в бело-розовой расцветке, другие настаивают на серо-зелёном варианте. Фото размещено в группе «Подслушано. Женские секреты» в социальной сети «ВКонтакте».

Мнения пользователей, действительно, разделились. Причём, среди вариантов ответа на визуальный «тест» нет усреднённого видения – либо зелёный, либо розовый.

Как отмечают авторы снимка, разное восприятие цветов зависит от того, какое полушарие мозга у человека наиболее развито.

«Если доминирует правое полушарие, вы видите розовый и белый цвет, если левое — зелёный и серый», – говорится в паблике.

При этом обладатели так называемого «левого мозга» считаются людьми, склонными к аналитике, систематизации, логическом подходе.

Тогда как для «правого мозга» характерна тяга к творчеству, музыке, искусству и многозадачности.

В 2015 году в интернете был популярен мем о платье: пользователи не могли разобраться – оно голубое с чёрными полосками или белое с золотыми. По версии нейробиологов, причина заключалась в оптической иллюзии из-за неправильной светоотдачи, отчасти из-за того, что фотография была обработана.

Напомним, 24 января в соцсети был опубликован вариант логотипа МЧМ-2023 по хоккею, который активно обсуждают новосибирцы.

Автор:
Полина Кузнецова
автор текстов, спецагент

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