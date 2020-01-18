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Женщину – в морг, детей – в больницу: водитель-новичок устроил страшную аварию под Новосибирском

сегодня 16:22

фото из группы «Госавтоинспекция Новосибирской области» соцсети «ВКонтакте»

Две иномарки столкнулись утром 24 января на трассе под Новосибирском; в аварии погибла женщина-пассажир.

Одна женщина погибла, а трое детей получили травмы в ДТП в Тогучинском районе. На автотрассе столкнулись «Тойота Вокси» и «Киа Спортэйдж». Об этом сообщили в УГИБДД по Новосибирской области.

По данным ведомства, авария произошла рано утром 24 января.

«24-летний водитель, имеющий стаж вождения с 2019 года, следовал на автомобиле "Тойота Вокси" по автодороге К-19Р со стороны города Кемерово в направлении Новосибирска, и на 86-м километре автодороги столкнулся с иномаркой "Киа Спортэйдж", двигавшейся во встречном направлении», – рассказали в УГИБДД.

В результате ДТП погибла 38-летняя женщина-пассажир «Тойоты». Кроме того, с различными травмами в больницу доставлены пять человек, в том числе трое детей.

«На месте работают сотрудники полиции, обстоятельства произошедшего устанавливаются», – добавили правоохранители.

Напомним, 23 января ребёнок получил перелом позвоночника в ДТП в Новосибирске.

Автор:
Полина Кузнецова
автор текстов, спецагент

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Новосибирск
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