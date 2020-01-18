Жесть на дорогах: обзор самых страшных ДТП в Новосибирской области за неделю

сегодня 17:50 Поделиться

фото из группы «АСТ-54», «Госавтоинспекция Новосибирской области» соцсети «ВКонтакте», ГИБДД Новосибирска

Ежедневно в Новосибирской области происходит множество аварий; редакция Сиб.фм сделала обзор самых серьёзных ДТП за прошедшую неделю, в которых погибли или пострадали люди.

Нас не догонят?

Аварийная неделя в Новосибирске началась с классических «догоняшек» – иномарка на скорости врезалась в троллейбус.

Инцидент произошёл на улице Гоголя, напротив Центрального рынка.

По словам очевидцев, водитель автомобиля Honda Fit, следовавший в сторону Красного проспекта, не смог остановиться и врезался в стоящий на остановке троллейбус № 23.

У иномарки сильно повреждена передняя часть: капот, бампер, передние крылья. Однако о пострадавших не сообщалось.

Крыша «ушла» в салон

Автобус с пассажирами и «Нива» столкнулись 23 января под Новосибирском возле станции Мочище.

ПАЗик с пассажирами следовал по маршруту № 189. В какой-то момент он не справился с управлением и оказался на встречке.





Как рассказал госинспектор отделения пропаганды областного УГИБДД Константин Шкабарня, от удара Нива получила серьёзные повреждения левой и передних частей кузова, также у неё вдавлена крыша. Автобус в свою очередь остался без решётки радиатора, бампера и фар, его развернуло поперёк дороги.

В результате ДТП за медицинской помощью обратился водитель «Нивы». В автобусе помимо водителя находились три человека, никто из них не пострадал.

В публикации группы «АСТ-54» отмечается, что авария заняла всю левую полосу, другим участникам движения приходилось объезжать искорёженные авто по встречке.

У ребёнка – перелом позвоночника

Вечером 23 января на улице Дунаевского мальчик попал под колёса автомобиля Hyundai Tucson.

По данным новосибирской ГИБДД, иномарка двигалась со стороны Объединения в сторону Макаренко. У дома № 3 на проезжую часть выскочил 12-летний мальчик. Предположительно, ребёнок пытался перейти дорогу вне зоны пешеходного перехода.

После случившегося подростка с подозрением на перелом позвоночника доставили в НИИТО, а водителю провели медосвидетельствование. Мужчина был трезв.

«Пассажирки больше нет»

Сегодня, 24 января, одна женщина погибла, а трое детей получили травмы в ДТП в Тогучинском районе. На автотрассе столкнулись «Тойота Вокси» и «Киа Спортэйдж».

Как рассказали в УГИБДД по Новосибирской области, ехавший со стороны города Кемерово 24-летний водитель «Тойота Вокси» столкнулся с иномаркой «Киа Спортэйдж».

В результате ДТП погибла 38-летняя женщина-пассажир «Тойоты». Кроме того, с различными травмами в больницу доставлены пять человек, в том числе трое детей.

Напомним, 25 января госавтоинспекторы будут дежурить в Кировском и Ленинском районах Новосибирска, лидирующих по количеству «пьяных» ДТП.