Жесть на дорогах: обзор самых страшных ДТП в Новосибирской области за неделю
фото из группы «АСТ-54», «Госавтоинспекция Новосибирской области» соцсети «ВКонтакте», ГИБДД Новосибирска
Ежедневно в Новосибирской области происходит множество аварий; редакция Сиб.фм сделала обзор самых серьёзных ДТП за прошедшую неделю, в которых погибли или пострадали люди.
Нас не догонят?
Аварийная неделя в Новосибирске началась с классических «догоняшек» – иномарка на скорости врезалась в троллейбус.
Инцидент произошёл на улице Гоголя, напротив Центрального рынка.
По словам очевидцев, водитель автомобиля Honda Fit, следовавший в сторону Красного проспекта, не смог остановиться и врезался в стоящий на остановке троллейбус № 23.
У иномарки сильно повреждена передняя часть: капот, бампер, передние крылья. Однако о пострадавших не сообщалось.
Крыша «ушла» в салон
Автобус с пассажирами и «Нива» столкнулись 23 января под Новосибирском возле станции Мочище.
ПАЗик с пассажирами следовал по маршруту № 189. В какой-то момент он не справился с управлением и оказался на встречке.
Как рассказал госинспектор отделения пропаганды областного УГИБДД Константин Шкабарня, от удара Нива получила серьёзные повреждения левой и передних частей кузова, также у неё вдавлена крыша. Автобус в свою очередь остался без решётки радиатора, бампера и фар, его развернуло поперёк дороги.
В результате ДТП за медицинской помощью обратился водитель «Нивы». В автобусе помимо водителя находились три человека, никто из них не пострадал.
В публикации группы «АСТ-54» отмечается, что авария заняла всю левую полосу, другим участникам движения приходилось объезжать искорёженные авто по встречке.
У ребёнка – перелом позвоночника
Вечером 23 января на улице Дунаевского мальчик попал под колёса автомобиля Hyundai Tucson.
По данным новосибирской ГИБДД, иномарка двигалась со стороны Объединения в сторону Макаренко. У дома № 3 на проезжую часть выскочил 12-летний мальчик. Предположительно, ребёнок пытался перейти дорогу вне зоны пешеходного перехода.
После случившегося подростка с подозрением на перелом позвоночника доставили в НИИТО, а водителю провели медосвидетельствование. Мужчина был трезв.
«Пассажирки больше нет»
Сегодня, 24 января, одна женщина погибла, а трое детей получили травмы в ДТП в Тогучинском районе. На автотрассе столкнулись «Тойота Вокси» и «Киа Спортэйдж».
Как рассказали в УГИБДД по Новосибирской области, ехавший со стороны города Кемерово 24-летний водитель «Тойота Вокси» столкнулся с иномаркой «Киа Спортэйдж».
В результате ДТП погибла 38-летняя женщина-пассажир «Тойоты». Кроме того, с различными травмами в больницу доставлены пять человек, в том числе трое детей.
Напомним, 25 января госавтоинспекторы будут дежурить в Кировском и Ленинском районах Новосибирска, лидирующих по количеству «пьяных» ДТП.
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