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А снег летал и падал: погода в Новосибирске 25 января

сегодня 08:27

фото pixabay.com

Субботний день в Новосибирске обещает быть ещё теплее, чем пятница; снег никто не отменял.

По данным сервиса Gismeteo.ru в субботу, 25 января, в Новосибирске будет тепло и снежно.

В утренние часы столбик термометра ещё будет показывать небольшой минус. В 10:00 -2 градуса, в 13:00 -1, а к 16 часам метеорологи прогнозируют нулевое и даже плюсовое значение.

В течение всего дня будет облачно, солнце будет выглядывать совсем ненадолго, и снежно. Снегопады обещают от умеренных до сильных.

Учитывая то, что весь день в городе будет дуть достаточно сильный юго-западный ветер – с порывами до 16 метров в секунду, метель обеспечена.

Напомним, в пятницу, 24 января, мэрия Новосибирска предупредила горожан об опасностях потепления.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

погода
снегопад
потепление
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