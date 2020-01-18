А снег летал и падал: погода в Новосибирске 25 января
фото pixabay.com
Субботний день в Новосибирске обещает быть ещё теплее, чем пятница; снег никто не отменял.
По данным сервиса Gismeteo.ru в субботу, 25 января, в Новосибирске будет тепло и снежно.
В утренние часы столбик термометра ещё будет показывать небольшой минус. В 10:00 -2 градуса, в 13:00 -1, а к 16 часам метеорологи прогнозируют нулевое и даже плюсовое значение.
В течение всего дня будет облачно, солнце будет выглядывать совсем ненадолго, и снежно. Снегопады обещают от умеренных до сильных.
Учитывая то, что весь день в городе будет дуть достаточно сильный юго-западный ветер – с порывами до 16 метров в секунду, метель обеспечена.
Напомним, в пятницу, 24 января, мэрия Новосибирска предупредила горожан об опасностях потепления.
Вам было интересно? Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен, чтобы мы могли и дальше радовать вас актуальными и интересными новостями!
Ваш комментарий
Новости партнеров
Сейчас читают