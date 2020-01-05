Автокран рухнул с моста в Сибири: водитель погиб

сегодня 18:23 Поделиться

фото из группы "ЧП Красноярск" в соцсети "ВКонтакте"

Автокран в Красноярском крае упал с моста в районе Ачинска; ЧП произошло на ремонтируемом мосту.

ЧП произошло сегодня днём в Красноярском крае. На мосту через реку Чулым под Ачинском, с высоты рухнул автокран. Водитель погиб на месте.

Как сообщают местные СМИ, на мосту проводились ремонтные работы, в которых был задействован и автокран на базе автомобиля КАМАЗ.

«Кран работал на краю моста, занимая одну из полос дороги. По неизвестной причине он упал вниз, при этом погиб сам крановщик. На месте работает следственная группа», — сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Следственный комитет по Красноярскому краю и Республике Хакасия начал доследственную проверку.

Напомним, 5 января в Новосибирске крановщицу эвакуировали с опасной высоты.