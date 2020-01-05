Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН
Отключение тепла
Проезд подорожает

Лента новостей

Автокран рухнул с моста в Сибири: водитель погиб

сегодня 18:23

фото из группы "ЧП Красноярск" в соцсети "ВКонтакте"

Автокран в Красноярском крае упал с моста в районе Ачинска; ЧП произошло на ремонтируемом мосту.

ЧП произошло сегодня днём в Красноярском крае. На мосту через реку Чулым под Ачинском, с высоты рухнул автокран. Водитель погиб на месте.

Как сообщают местные СМИ, на мосту проводились ремонтные работы, в которых был задействован и автокран на базе автомобиля КАМАЗ.

«Кран работал на краю моста, занимая одну из полос дороги. По неизвестной причине он упал вниз, при этом погиб сам крановщик. На месте работает следственная группа», — сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Следственный комитет по Красноярскому краю и Республике Хакасия начал доследственную проверку.

Напомним, 5 января в Новосибирске крановщицу эвакуировали с опасной высоты.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

Красноярский край
погиб человек
кран упал
яндекс.дзен

Вам было интересно? Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен, чтобы мы могли и дальше радовать вас актуальными и интересными новостями!

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

594153
Пособие на ребёнка от трёх до семи лет: Путин объяснил, как получить выплаты
381529
Школьница покончила с собой из-за предстоящей свадьбы с 50-летним сибиряком
362389
Фото «50-летнего жениха» покончившей с собой школьницы попало в сеть
236868
Кому положено президентское пособие на детей от 3 до 7 лет
176301
В Новосибирской области в Крещение будут работать 40 купелей
175622
Население России пошло на убыль
174049
Опекунша истязала детей: органы опеки на жалобы не реагировали