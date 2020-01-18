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Детское порно из Красноярска распространяли по всей России

сегодня 10:13

фото pixabay.com

Задержанные за детское порно в Красноярске использовали веб-камеру; видео мгновенно попадало в сеть.

Стали известны подробности задержания подозреваемых в использовании несовершеннолетних в целях изготовления порнографических материалов в Красноярске.

Как сообщает сайт ГУ МВД по Красноярскому краю, сотрудниками уголовного розыска была получена оперативная информация о том, что житель Красноярска совращает малолетних девушек. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установили, что с сентября по октябрь 2019 года злоумышленник по месту своего жительства, а также в арендованной квартире, снимал на фото и видео, в том числе на веб-камеру с выходом в интернет, девушку 2003 года рождения. Видео распространялось по всей России и за рубеж.

Организатор порностудии задержан. Также под стражу взят его знакомый, который в одной из квартир «режиссёра клубнички» вступил в половую связь с девушкой 2004 года рождения.

На месте работы порностудий изъяты компьютер, ноутбук, флеш-карты, веб-камеры и 28 мобильных телефонов.

Сотрудники полиции установили, что в порно-съёмках принимали участие 10 девушек, в том числе, несовершеннолетние.

Суд избрал в отношении задержанных меру пресечения в виде заключения под стражу на две месяца.

Напомним, детская порностудия в Красноярске могла принадлежать бывшему чиновнику.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

полиция
арест
Красноярский край
детское порно
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