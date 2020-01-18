Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН
Отключение тепла
Проезд подорожает

Лента новостей

Два кота погибли на рейсе «Аэрофлота»

сегодня 12:17

фото Baza

Авиакомпания уже признала, что в гибели животных виноваты грузчики; начата служебная проверка.

Два породистых кота, которых хозяин вёз из Нью-Йорка в Москву, не перенесли полёта. Их переноски оказались разбиты, а сами животные погибли от травм. Об этом сообщает издание «360».

По данным портала Baza, хозяин котов Вадим Чумаченко летел из Нью-Йорка в Софию с пересадкой в Москве. По правилам «Аэрофлота» животные массой более восьми килограммов, были сданы в багажный отсек. После посадки в Шереметьево, Чумаченко сообщили, что котов швыряют на перегрузке багажа. На стойке авиакомпании, куда обратился пассажир, ему выдали сломанные переноски. В тот момент животные были травмированы, но живы. Чумаченко разрешили забрать кошек в салон. Одна из них умерла в полёте, вторая – в Софии, на столе у ветеринара. Третьей кошке диагностировали обморожение.

«По предварительному заключению оба питомца погибли от внутреннего кровоизлияния, которое спровоцировали травмы, полученные при транспортировке», — пишет Baza.

В «Аэрофлоте» сообщили, что инцидентом уже занимается «Шереметьево Хэндлинг». Именно сотрудники этой организации работают с багажом перевозчика.

«Мы намерены выступить инициатором пересмотра технологии обработки багажа и транспортировки переносок с питомцами пассажиров во всех российских аэропортах», — сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Грузчиков обещают привлечь к ответственности.

Напомним, в ноябре 2019 года в Новосибирске выпустили футболки с изображением толстого кота Виктора, которого хозяин обманом пронёс в салон самолёта.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

Аэрофлот
Жестокое обращение с животными
яндекс.дзен

Вам было интересно? Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен, чтобы мы могли и дальше радовать вас актуальными и интересными новостями!

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

587885
Пособие на ребёнка от трёх до семи лет: Путин объяснил, как получить выплаты
381458
Школьница покончила с собой из-за предстоящей свадьбы с 50-летним сибиряком
362311
Фото «50-летнего жениха» покончившей с собой школьницы попало в сеть
235735
Кому положено президентское пособие на детей от 3 до 7 лет
176288
В Новосибирской области в Крещение будут работать 40 купелей
175183
Население России пошло на убыль
173937
Опекунша истязала детей: органы опеки на жалобы не реагировали