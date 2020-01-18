Два кота погибли на рейсе «Аэрофлота»

сегодня 12:17 Поделиться

фото Baza

Авиакомпания уже признала, что в гибели животных виноваты грузчики; начата служебная проверка.

Два породистых кота, которых хозяин вёз из Нью-Йорка в Москву, не перенесли полёта. Их переноски оказались разбиты, а сами животные погибли от травм. Об этом сообщает издание «360».

По данным портала Baza, хозяин котов Вадим Чумаченко летел из Нью-Йорка в Софию с пересадкой в Москве. По правилам «Аэрофлота» животные массой более восьми килограммов, были сданы в багажный отсек. После посадки в Шереметьево, Чумаченко сообщили, что котов швыряют на перегрузке багажа. На стойке авиакомпании, куда обратился пассажир, ему выдали сломанные переноски. В тот момент животные были травмированы, но живы. Чумаченко разрешили забрать кошек в салон. Одна из них умерла в полёте, вторая – в Софии, на столе у ветеринара. Третьей кошке диагностировали обморожение.

«По предварительному заключению оба питомца погибли от внутреннего кровоизлияния, которое спровоцировали травмы, полученные при транспортировке», — пишет Baza.

В «Аэрофлоте» сообщили, что инцидентом уже занимается «Шереметьево Хэндлинг». Именно сотрудники этой организации работают с багажом перевозчика.

«Мы намерены выступить инициатором пересмотра технологии обработки багажа и транспортировки переносок с питомцами пассажиров во всех российских аэропортах», — сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Грузчиков обещают привлечь к ответственности.

Напомним, в ноябре 2019 года в Новосибирске выпустили футболки с изображением толстого кота Виктора, которого хозяин обманом пронёс в салон самолёта.