Дюжину автобусов не пустили на трассы из Новосибирска
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Из-за плохих погодных условий в Новосибирске снова отменили междугородние рейсы; не уехать на Алтай и в Казахстан.
Новосибирский автовокзал отменил 12 автобусных рейсов. Причиной стали плохие погодные условия. На трассах сильный снег, метель, гололёд и ограниченная видимость. Ограничения движения введены 25 и 26 января.
Сегодня, 25 января, в рейс не выйдут:
08:20 Новосибирск — Славгород 780;
09:50 Новосибирск — Яровое;
10:30 Новосибирск АВ— Караганда ч/з Кулунду;
12:30 Новосибирск — Родино с. 739;
15:40 Новосибирск — Яровое;
18:30 Новосибирск — Усть-Каменогорск ч/з Змеиногорск 617;
18:45 Новосибирск — Карасук 512;
19:20 Новосибирск АВ — Семипалатинск;
19:30 Новосибирск — Караганда.
Кроме того отменён рейс на 17:45, который должен был доставить пассажиров из Карасука до Новосибирска.
26 января не будут выполнены рейсы в 16:20 из Новосибирск в Темиртау через Астану и в 19:00 из Новосибирска в Горно-Алтайск.
Вернуть деньги или обменять билеты можно в кассах автовокзала или автобусных станций.
Напомним, 24 января мэрия Новосибирска предложила горожанам припарковать машины и отказаться от рыбалки из-за плохой погоды.
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