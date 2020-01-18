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Дюжину автобусов не пустили на трассы из Новосибирска

сегодня 13:23

фото pixabay.com

Из-за плохих погодных условий в Новосибирске снова отменили междугородние рейсы; не уехать на Алтай и в Казахстан.

Новосибирский автовокзал отменил 12 автобусных рейсов. Причиной стали плохие погодные условия. На трассах сильный снег, метель, гололёд и ограниченная видимость. Ограничения движения введены 25 и 26 января.

Сегодня, 25 января, в рейс не выйдут:

08:20 Новосибирск — Славгород 780;

09:50 Новосибирск — Яровое;

10:30 Новосибирск АВ— Караганда ч/з Кулунду;

12:30 Новосибирск — Родино с. 739;

15:40 Новосибирск — Яровое;

18:30 Новосибирск — Усть-Каменогорск ч/з Змеиногорск 617;

18:45 Новосибирск — Карасук 512;

19:20 Новосибирск АВ — Семипалатинск;

19:30 Новосибирск — Караганда.

Кроме того отменён рейс на 17:45, который должен был доставить пассажиров из Карасука до Новосибирска.

26 января не будут выполнены рейсы в 16:20 из Новосибирск в Темиртау через Астану и в 19:00 из Новосибирска в Горно-Алтайск.

Вернуть деньги или обменять билеты можно в кассах автовокзала или автобусных станций.

Напомним, 24 января мэрия Новосибирска предложила горожанам припарковать машины и отказаться от рыбалки из-за плохой погоды.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

пассажирские перевозки
трасса
автовокзал
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