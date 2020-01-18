Красивая дата для свадьбы: 90 пар решили пожениться 20.02.2020 в Новосибирске

сегодня 11:37 Поделиться

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Самой популярной датой февраля по-прежнему остаётся День всех влюблённых; 02.02.2020 никого не зарегистрируют.

В Новосибирске молодожёны выбирают красивые февральские даты для регистрации брака. Как сообщила Сиб.фм начальник управления по делам ЗАГС Наталья Шустова, в феврале в Новосибирской области планируют сыграть 237 свадеб.

Далеко не все молодожёны выбирают красивые даты. На регистрацию брака 20.02.2020 года подано 90 заявлений.

Сапой популярной датой февраля по-прежнему остаётся День всех влюблённых. На 14 февраля подано 147 заявлений.

«Ещё одна красивая дата 02.02.2020 года осталась свободной. Этот день приходится на воскресенье и заявления на регистрацию брака на эту дату не принимаются», — сообщила Наталья Шустова.

Напомним, в декабре 2019 года в новосибирском Дворце бракосочетаний начали мирить подавших на развод супругов.