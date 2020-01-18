Кровля завода обрушилась в Кузбассе
фото из группы "АСТ-54" в социальной сети "ВКонтакте"
Местные СМИ сообщают о пострадавшей; Следком начал проверку.
В Кемеровской области произошло частичное обрушение кровли одного из цехов вагоноремонтного завода, принадлежащего компании «Новотранс».
Как сообщают местные СМИ, во время рабочего дня сотрудники предприятия услышали страшный треск и поспешили покинуть здание. В этот момент произошло обрушение кровли.
В социальной сети пользователи предположили, что крыша могла рухнуть под тяжесть неубранного с неё снега.
«Судя по сугробам на крыше, её никто не чистил», — написали в паблике «АСТ-54».
Следственный комитет начал проверку по факту разрушения конструкции. За медицинской помощью обратилась 47-летняя сотрудница предприятия, которая получила ушибленную рану. Всего из здания успели эвакуироваться 22 человека.
Спасатели МЧС разбирают завалы. Следователи СК устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Напомним, 22 декабря в Омске обрушилось здание завода, погиб рабочий.
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