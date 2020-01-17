Масленица: когда будем праздновать в 2020 году

сегодня 19:09 Поделиться

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Стало известно, когда православные отметят широкий праздник Масленицы; Сиб.фм рассказывает о традициях праздника.

В этом году масленичная неделя растянется на два месяца. Начнётся 24 февраля, а закончится – 1 марта.

Празднование Масленицы делится на два этапа – Узкую и Широкую Масленицы. Сиб.фм рассказывает о традициях и приметах праздника.

Под Узкой подразумевают первые три дня: с понедельника по среду. В понедельник Масленицу встречают. Во вторник проводят заигрыши. В среду тёщи приглашают на блины зятьёв.

Дальше начинается Широкая Масленица. Четверг называют Широким. В этот день принято кататься на санях и устраивать массовые гулянья. В пятницу дань тёще отдают зятья – зовут матерей жён на блины. В субботу встречаются женщины – как правило, жёны братьев. Этот день ещё зовут золовкиными посиделками.

Воскресенье – его в народе ещё называют прощённым, — считалось самы важным днём Масленицы. Нужно навестить родственников, друзей и знакомых, попросить прощения и обменяться объятиями и поцелуями.

Именно в воскресенье проводят обряд проводов Масленицы, сжигая на костре чучело и провожая зиму.

И, конечно же, каждый день на Масленицу пекут блины.

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