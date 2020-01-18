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Маткапитал на первенца: какие документы готовить

сегодня 10:53

фото pixabay.com

Выплаты материнского капитала на первенцев в России ещё не начались; специалисты уверены, список необходимых документов не изменится

Материнский капитал на первого ребёнка, который предложил выплачивать президент России, ещё не начисляют. Не подписан закон и нет разъяснений к нему. Тем не менее, специалисты уверены, что порядок получения сертификата не будет существенно отличаться от существующих норм.

Сейчас право на получение материнского капитала получает семья, где был рождён или усыновлён ребёнок. Претенденты на выплату, будь то мать или отец, должны быть гражданами России.

Для оформления материнского сертификата необходимо предоставить копии паспортов родителей или усыновителей, свидетельство о браке, свидетельство о рождении ребёнка, СНИЛС матери, документ, подтверждающий гражданство России.

По мнению экспертов, документы, как и прежде, будут принимать на сайте Госуслуг, в МФЦ и Пенсионном фонде.

Срок рассмотрения заявления — один месяц. Сначала заявители получат уведомление, а после и сам сертификат. Деньги на счёт материнского капитала перечисляются в течение 10 дней.

Обналичивание материнского капитала является уголовным преступлением.

Напомним, 21 января житель Бийска предложил сибирячкам зачатие ребёнка за часть материнского капитала.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

материнский капитал
документы
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