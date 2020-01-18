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Мэр Новосибирска поздравил молодёжь с Днём студентов

сегодня 13:01

фото со страницы Анатолия Локтя в социальной сети "ВКонтакте"

Глава города назвал студентов гордостью Новосибирска; кроме того, градоначальник пообещал создать молодёжи все условия для развития потенциала.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поздравил молодёжь с Днём студента, который отмечается сегодня, 25 января. Поздравление Анатолий Евгеньевич опубликовал на своих страницах в социальных сетях.

Анатолий Локоть назвал День студентов главным праздником всех, кто учится, осваивает профессии и открывает что-то новое.

«Наш город заслуженно признан научной столицей России, сюда приезжают получать образование со всех уголков страны и мира. В Новосибирске обучаются более 150 тысяч студентов, аспирантов, докторантов. Спрос на выпускников новосибирских учебных заведений по-прежнему высокий. Вы – будущее Новосибирска, России, наша гордость и надежда», — написал мэр Новосибирска.

Градоначальник пожелал молодым людям не упускать возможностей, которые им предоставляет жизнь и пообещал, что в Новосибирске будут созданы все условия для реализации потенциала каждого студента.

Напомним, Анатолий Локоть предложил закрепить в Конституции прямые выборы мэров городов.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

Локоть Анатолий
мэр Новосибирска
день студентов
яндекс.дзен

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