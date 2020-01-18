Может коронавирус?: В Иркутске закрыли на карантин общежитие БГУ

сегодня 16:17 Поделиться

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В Иркутске пятерых студентов БГУ госпитализировали с подозрением на грипп; специалисты не исключают коронавируса.

Общежитие Байкальского Государственного университета в Иркутске закрыли на карантин из-за возможной вспышки коронавируса. Об этом сообщает сайт «Иркутск сегодня».

У пятерых студентов БГУ из Китая выявили грипп А. Молодые люди госпитализированы в областную больницу.

Медики проверяют студентов на наличие коронавируса. Взятые пробы отправлены в Новосибирск, в центр «Вектор». Результаты ждут сегодня.

«Ко мне обратился ректорат БГУ в связи с тем, что на занятия не вышли несколько студентов из КНР, которые проходят обучение в данном вузе. Выяснилось, что эти студенты заболели два-три дня назад. На каникулы они уезжали домой и укладывались в инкубационный период для коронавирусной инфекции», — рассказал изданию главный врач больницы Владимир Хабудаев.

Напомним, 24 января в Иркутске с подозрением на коронавирус госпитализировали гражданина Китая.