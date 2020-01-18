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«Не надо паники, в январе на «Титанике»: в Новосибирске затопило улицу

сегодня 15:31

скриншот и видео со страницы "АСТ-54" в социальной сети "ВКонтакте"

Многострадальная улица Адриена Лежена в Новосибирске снова превратилась в водную артерию; по дороге бежит бурный поток.

В сети появилось видео с улицы Адриена Лежена в Октябрьском районе Новосибирска. По дороге бежит бурный поток чистой питьевой воды.

«Впереди 4-й роддом, здесь поликлиника. Вот такие реки у нас. Вот, горводоканал, любимый... Не надо паники, в январе на «Титанике», комментирует автор своё видео.

Подписчики сообщества «АСТ-54» бурно обсуждают ситуацию на улице. Сиб.фм ознакомился с комментариями и пришёл к выводу, что оптимизма нашему населению не занимать.

«Щас бы кораблики пропускать»;

«Леженка вышла из берегов»;

«Завтра -11 , удачи»;

«Что жалуешься,хватай вёдра и набирай домой пока халявная в грязной воде тоже можно чисто вымыться»;

«Воды отошли», — пишут подписчики сообщества (орфография и пунктуация авторов сохранены, прим. Сиб.фм).

По информации на 15:21 на карте систем жизнеобеспечения в Новосибирске не зарегистрировано аварийных ситуаций, связанных с Горводоканалом или другими жизнеобеспечивающими организациями.

Напомним, в ноябре 2019 года стало известно, что директор Горводоканала в Новосибирской области сядет за решётку.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

МУП «Горводоканал»
коммунальная авария
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