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Новосибирск атаковали крысы

сегодня 09:21

скриншот и видео со страницы "Инцидент Новосибирск" в соцсети "ВКонтакте"

Жители левобережья выкладывают в сеть видео; крысы не боятся людей.

Жители Ленинского района Новосибирска жалуются на нашествие крыс. В группе «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте» появилось сразу несколько видео, на которых запечатлены смелые грызуны, которые носятся вокруг помойки на улице Степной и нисколько не боятся людей.

«На контейнерной площадке для мусора у домов №34 и №36 на улице Степной (неподалеку от "Быстронома") полчища крыс и мышей», — сообщили подписчики (орфография и пунктуация автора сохранены, прим. Сиб.фм).

«Они такие жирные и ничего не боятся», — комментирует автор одного из видео.

Подписчики сообщества разделились на два лагеря. Одни считают, что для большого города, тем более для мусорки около крупного магазина, это вполне нормальная картина.

Другие уверены, что нашествие грызунов произошло из-за того, что в подвалах окрестных домов потравили всех бездомных кошек.

Напомним, летом 2019 года в Новосибирске уже отмечали нашествие грызунов.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

свалки
мусор
крысы
яндекс.дзен

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