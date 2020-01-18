«Они могли спасти мою мать и Антошку»: страшные подробности пожара под Новосибирском, где погибли женщина и ребёнок

сегодня 12:29 Поделиться

Фото ГУ МЧС по Новосибирской области

Крупный пожар в частном доме в СНТ «Волна-1» унёс жизни 41-летней женщины и 5-летнего ребёнка; дочь погибшей рассказала Сиб.фм, что могло стать причиной трагедии.

Мать с ребёнком погибли при пожаре в частном доме на территории СНТ «Волна-1» в Кировском районе Новосибирска ранним утром 23 января. Как сообщили в Управлении областного Следственного комитета, причиной смертельного пожара могла стать неисправная проводка. Тела погибших нашли лишь после разбора завалов. Как рассказала корреспонденту Сиб.фм дочь погибшей 41-летней женщины Мария Сарвилова, о пожаре первым узнал её отчим.

«Утром около 7:40 мне позвонил отчим. Сказал, что надо просыпаться – его дом горит. Я с молодым человеком сразу проснулась. Он говорил, что нам тоже нужно ехать, но было очень страшно.

У меня началась истерика, потому что маму с братом долго не могли найти. Потом мне позвонил старший брат и сказал, что их нашли. Но уже мёртвыми», – вспоминает девушка.

Отчим Марии работает охранником на СНТ «Волна-1». О том, что его дом горит, он узнал от напарника. Тот делал обход и заметил неладное. В ту роковую ночь он работал. Как только узнал про пожар – сразу побежал спасать родных. Однако помочь им не удалось.

Вместе с матерью Марии в доме находился её пятилетний брат. Его звали Антон. Девушка предполагает, что дом мог сгореть из-за обогревателя, который находился в его комнате.

«Когда этот обогреватель включали, то переноска очень сильно грелась. Она находилась в комнате Антошки – от неё вообще ничего не осталось. Как мы поняли, из-за печки пожар не мог произойти, потому что в этой комнате хоть что-то уцелело. Именно в ней и спали мама с братиком. Но, по всей видимости, обогреватель ночью работал. Антошка умел его включать», – продолжает Мария.

При этом девушка считает, что шанс выжить у её родственников всё же был.

«Пожарные тушили огонь 7 часов. Было больше 20 спасателей, шесть машин. Но мне всё же кажется, что они могли спасти мою мать и Антошку, потому что пожарные буквально ходили по ним. Их тела нашли уже под завалами», – говорит девушка.

Семья Сарвиловых переехала в СНТ «Волна-1» меньше года назад – в апреле. Они уже почти достроили дом. Мария вспоминает, что мать решила уехать подальше от центра потому, что любила хозяйство.

«Мама не хотела в квартире жить, хоть у нас и была четырёхкомнатная. Она любила дом, хозяйство – её всегда тянуло к этому. Она занималась разведением собак породы тибетский мастиф. Щенки находились дома – они все сгорели, только собака осталась. В инкубаторе птиц вынашивала: кур, бройлеров, индюков. Хрюшки у нас были, кролики. Выжили только пара кур, четыре кролика и одна свинья», – говорит Мария.

Марии 18 лет. Сейчас она живёт в Барышево с молодым человеком – в момент пожара находилась далеко матери. Девушка закончила школу, а сейчас работает поваром в заведении и готовит суши.

Напомним, в начале недели в Новосибирске сгорел похоронный дом.