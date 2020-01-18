От коронавируса избавили первого пациента в Китае

сегодня 12:47 Поделиться

фото pixabay.com

Первой избавленной от воздействия коронавируса оказалась 56-летняя жительница Уханя; в организме пропал воспалительный процесс.

Национальная комиссия здравоохранения Китая сообщила о первом случае излечения пациента от воздействия на организм коронавируса.

56-летняя пациентка, которая проживала в Ухане, попала в клинику 15 января. Ранее, находясь дома, она почувствовала сильную усталость, у неё поднялась высокая температура. Женщине был поставлен диагноз «пневмония», вызванная коронавирусом.

Как сообщают НКЗ Китая, исследования показали, что предпринятое лечение дало положительные результаты. В организме женщины прошёл воспалительный процесс, пропали симптомы болезни. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на Sina.

Напомним, китайские учёные заявили, что причиной заражения коронавирусом мог стать суп из летучих мышей.