Оттепель закончилась: погода в Новосибирске 26 января
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В Новосибирске холодает; субботний плюс в воскресенье сменится на минус.
В последнее воскресенье января в Новосибирске похолодает. Субботняя плюсовая температура останется в прошлом. В городе станет значительно прохладней.
По данным сервиса Gismeteo.ru, 26 января столбик термометра в Новосибирске не поднимется выше отметки – 7 градусов Цельсия. К вечеру станет ещё холоднее. Ночью температура опустится до 12 градусов ниже нуля.
Утром и днём Новосибирску обещают снегопады и ветер до 12-14 метров в секунду. Дуть он будет, преимущественно, с юго-запада.
Влажность воздуха достигнет 89%, а давление будет колебаться от 743 до 749 миллиметров ртутного столба.
Напомним, в субботу в Новосибирске не выпустили на трассы дюжину междугородних автобусов.
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