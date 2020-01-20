Оттепель закончилась: погода в Новосибирске 26 января

сегодня 08:55 Поделиться

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В Новосибирске холодает; субботний плюс в воскресенье сменится на минус.

В последнее воскресенье января в Новосибирске похолодает. Субботняя плюсовая температура останется в прошлом. В городе станет значительно прохладней.

По данным сервиса Gismeteo.ru, 26 января столбик термометра в Новосибирске не поднимется выше отметки – 7 градусов Цельсия. К вечеру станет ещё холоднее. Ночью температура опустится до 12 градусов ниже нуля.

Утром и днём Новосибирску обещают снегопады и ветер до 12-14 метров в секунду. Дуть он будет, преимущественно, с юго-запада.

Влажность воздуха достигнет 89%, а давление будет колебаться от 743 до 749 миллиметров ртутного столба.

Напомним, в субботу в Новосибирске не выпустили на трассы дюжину междугородних автобусов.