С подозрением на коронавирус госпитализировали пациента в Сибири

сегодня 14:33 Поделиться

фото с сайта иркутской областной инфекционной больницы

Житель Китая был госпитализирован в инфекционную больницу; у него заподозрили коронавирус.

С подозрением на коронавирус 24 января в иркутскую инфекционную больницу был госпитализирован житель Китая, который прилетел в пятницу из Пекина. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Заболевшему мужчине была назначена экстренная противовирусная терапия, которая дала положительный результат. Предварительный диагноз, который поставили иркутские врачи, нетипированный вирус гриппа А.

Анализы больного направили для полного исследования в Новосибирский центр «Вектор». Результаты должны быть готовы сегодня.

Новый вид вируса был обнаружен в китайском городе Ухань. На данный момент из-за вируса уже погиб 41 человек, 1287 – заражены. Случаи заболевания, кроме Китая, зафиксированы в США, Японии, Таиланде, Южной Корее, Сингапуре и Франции.

Напомним, сегодня стало известно, что в Китае зарегистрирован первый случай избавления пациента от коронавируса.