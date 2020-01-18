Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН
Отключение тепла
Проезд подорожает

Лента новостей

С подозрением на коронавирус госпитализировали пациента в Сибири

сегодня 14:33

фото с сайта иркутской областной инфекционной больницы

Житель Китая был госпитализирован в инфекционную больницу; у него заподозрили коронавирус.

С подозрением на коронавирус 24 января в иркутскую инфекционную больницу был госпитализирован житель Китая, который прилетел в пятницу из Пекина. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Заболевшему мужчине была назначена экстренная противовирусная терапия, которая дала положительный результат. Предварительный диагноз, который поставили иркутские врачи, нетипированный вирус гриппа А.

Анализы больного направили для полного исследования в Новосибирский центр «Вектор». Результаты должны быть готовы сегодня.

Новый вид вируса был обнаружен в китайском городе Ухань. На данный момент из-за вируса уже погиб 41 человек, 1287 – заражены. Случаи заболевания, кроме Китая, зафиксированы в США, Японии, Таиланде, Южной Корее, Сингапуре и Франции.

Напомним, сегодня стало известно, что в Китае зарегистрирован первый случай избавления пациента от коронавируса.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

Китай
эпидемия
Иркутская область
коронавирус
яндекс.дзен

Вам было интересно? Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен, чтобы мы могли и дальше радовать вас актуальными и интересными новостями!

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

588025
Пособие на ребёнка от трёх до семи лет: Путин объяснил, как получить выплаты
381459
Школьница покончила с собой из-за предстоящей свадьбы с 50-летним сибиряком
362314
Фото «50-летнего жениха» покончившей с собой школьницы попало в сеть
235749
Кому положено президентское пособие на детей от 3 до 7 лет
176288
В Новосибирской области в Крещение будут работать 40 купелей
175189
Население России пошло на убыль
173940
Опекунша истязала детей: органы опеки на жалобы не реагировали