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С высоты ступеней упала на асфальт: водитель выбросил пассажирку из автобуса в Бердске

сегодня 13:51

скриншот и видео с сайта "Бердск Онлайн"

Инцидент с неадекватным поведением водителя попал на видео; женщина упала на спину с высоты ступеней.

В Бердске очевидцы сняли на видео конфликт водителя автобуса с пассажиркой. Об том сообщает издание «Бердск Онлайн».

По словам жительницы Бердска, которая стала свидетелем ЧП и сняла происходящее на видео, она услышала громкие женские крики и обратила внимание, что в автобусе № 109, который следовал из Бердска в микрорайон «Щ» громко кричит женщина. В следующий момент водитель взял пассажирку за грудки и выбросил из автобуса. Женщина упала на спину с высоты верхней ступеньки автобуса.

Пострадавшая кричала, что вызовет полицию и спрашивала, почему никто в автобусе не встал на её защиту. После этого она вернулась в салон, водитель закрыл двери и проследовал по маршруту.

Что стало причиной конфликта и почему мужчина, исполняющий свои профессиональные обязанности, позволил себе такое поведение, неизвестно.

Сиб.фм выяснил, что маршрут № 109 обслуживает индивидуальный предприниматель В.В. Шестаков. В адрес перевозчика направлен официальный запрос.

Напомним, 23 января кондуктор высадила школьницу на мороз из-за поломки автобуса в Новосибирске.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

Бердск
конфликт
пассажирские перевозки
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