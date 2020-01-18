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S7 вернула борт Новосибирск – Камрань в Толмачёво

сегодня 14:09

фоо национального аэрокосмического журнала "Взлёт"

Лайнер авиакомпании S7 не успел долететь даже до Хакасии; сработали датчики технической неисправности.

В новосибирском аэропорту Толмачёво вынужденную посадку совершил лайнер А321 neo авиакомпании S7. Примечательно, что борт вылетел из Новосибирска 24 января в 23:00 по местному времени и вернулся обратно.

В небе лайнер, который выполнял рейс Новосибирск – Камрань, был всего три часа. Не успел долететь даже границы Хакасии, когда сработали датчики технической неисправности. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета.

На борту находились 168 пассажиров и семь членов экипажа. Как сообщает транспортная прокуратура, всех пассажиров отправили во Вьетнам резервным бортом. Начата проверка авиаинцидента.

Напомним, 17 декабря самолёт А-320 авиакомпании S7, который должен был выполнить рейс Новосибирск – Бангкок, вернулся в Толмачёво через час после вылета.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

Транспортная прокуратура
S7
аэропорт Толмачёво
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