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Сроки выдачи материнского капитала сократят: Путин поручил быстрее рассматривать заявления

вчера 23:06

Фото с сайта kremlin.ru

Маткапитал можно будет получить меньше, чем за месяц; новый регламент должен начать действовать уже в августе.

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам пресс-конференции главы государства, состоявшейся 19 декабря 2019 года. Первым пунктом в документе, опубликованном на сайте Кремля, значится ускорение сроков выдачи материнского капитала.

«Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, направленных на сокращение сроков рассмотрения заявлений граждан о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала», — говорится в поручении.

При этом уменьшение времени рассмотрения заявлений должно быть достигнуто в том числе за счёт организации электронного взаимодействия между структурами Пенсионного фонда и банками.

Соответствующие поправки в законы должны быть внесены не позднее 31 июля 2020 года. Ответственным за выполнение этого поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

Точный срок, в течение которого средства материнского капитала должны быть выделены заявителю, в документе не указаны. В данный момент на рассмотрения поданных документов у структур ПФР по законодательству есть один месяц.

Как ранее сообщал Сиб.фм, с 2020 года материнский капитал в России начнут выплачивать не только при рождении второго ребёнка, но и при появлении на свет первенца. Первый наследник принесёт семье 466 тысяч рублей, следующий – на 150 тысяч рублей больше.

Напомним, 23 января президент России Владимир Путин объяснил, как получить повышенные выплаты на ребёнка возрастом от 3 до 7 лет.

Автор:
Александр Борисов
журналист

Теги

материнский капитал
Путин
Новосибирск
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