Учёные назвали возможную причину вспышки коронавируса в Китае

сегодня 11:53 Поделиться

фото «China Science Bulletin»

Причиной вспышки коронавируса в Китае могли стать летучие мыши; 17 погибших ели суп из них.

Издание «China Science Bulletin» сообщает, что причиной вспышки коронавируса в китайской провинции Хубей могли стать летучие мыши. Вернее, суп, приготовленный из них в ресторанах экзотической кухни.

По словам издания, при подаче блюда представляется страшная картина: сваренное животное даже не потрошат. В бульоне плавают внутренности и содержимое желудка. Тем не менее, экстремальный суп пользуется у китайцев большим спросом.

Издание Deyli Star опубликовало шокирующее видео из одного из ресторанов.

Напомним, 24 января в китайской провинции Хубэй из-за коронавируса объявили карантин в 13 городах.