Учёные назвали возможную причину вспышки коронавируса в Китае
фото «China Science Bulletin»
Причиной вспышки коронавируса в Китае могли стать летучие мыши; 17 погибших ели суп из них.
Издание «China Science Bulletin» сообщает, что причиной вспышки коронавируса в китайской провинции Хубей могли стать летучие мыши. Вернее, суп, приготовленный из них в ресторанах экзотической кухни.
По словам издания, при подаче блюда представляется страшная картина: сваренное животное даже не потрошат. В бульоне плавают внутренности и содержимое желудка. Тем не менее, экстремальный суп пользуется у китайцев большим спросом.
Издание Deyli Star опубликовало шокирующее видео из одного из ресторанов.
Напомним, 24 января в китайской провинции Хубэй из-за коронавируса объявили карантин в 13 городах.
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