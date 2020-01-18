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Учёные назвали возможную причину вспышки коронавируса в Китае

сегодня 11:53

фото «China Science Bulletin»

Причиной вспышки коронавируса в Китае могли стать летучие мыши; 17 погибших ели суп из них.

Издание «China Science Bulletin» сообщает, что причиной вспышки коронавируса в китайской провинции Хубей могли стать летучие мыши. Вернее, суп, приготовленный из них в ресторанах экзотической кухни.

По словам издания, при подаче блюда представляется страшная картина: сваренное животное даже не потрошат. В бульоне плавают внутренности и содержимое желудка. Тем не менее, экстремальный суп пользуется у китайцев большим спросом.

Издание Deyli Star опубликовало шокирующее видео из одного из ресторанов.

Напомним, 24 января в китайской провинции Хубэй из-за коронавируса объявили карантин в 13 городах.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

Китай
эпидемия
коронавирус
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