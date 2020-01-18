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В клинике Мешалкина подтвердился картельный сговор

сегодня 09:45

фото из архива сиб.фм

Арбитражный суд Западно-Сибирского округа подтвердил картельный сговор при закупках в клинике Мешалкина; кассация поставщиков отклонена.

Кассационную жалобу поставщиков клиники Мешалкина ООО «Терра» и ООО «Компания Фито» арбитражный суд Западно-Сибирского округа счёл необоснованной и подтвердил, что при закупках в медицинском учреждении имел место картельный сговор. Об этом сообщается на сайте суда.

Нарушение закона о конкуренции в клинике Мешалкина были выявлены в 2017 году, после проверки ФАС. Тогда антимонопольщики заявили о существовании переписки между клиникой и поставщиками, в которой согласовывались партии и цены будущих закупок.

«Иным хозяйствующим субъектам, не являющимся участниками картеля, заказчик такие сообщения не направляет, что свидетельствует о создании преимущественных условий участия в торгах путем доступа к информации», — уточняется в постановлении.

Сумма контрактов, которые клиника заключила с ООО «Терра» и ООО «Компания Фито» составила 500 миллионов рублей.

Клиника Мешалкина после проверки ФАС попала в центр крупного скандала. В отношении топ-менеджеров возбуждены уголовные дела о мошенничестве и легализации денежных средств на сумму более миллиарда рублей.

Напомним, в декабре 2019 года арестованные экс-руководители клиники вернули государству 850 миллионов рублей.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

ФАС
Национальный медицинский исследовательский центр имени академика Е. Н. Мешалкина
арбитражный суд
картельный сговор
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