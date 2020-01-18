Видео: Как задерживали организаторов детской порностудии

сегодня 11:11 Поделиться

скриншот и видео ГУ МВД по Красноярскому краю

В сети появилось видео задержания детской порностудии в Красноярске; задержаны два человека.

Управлении полиции по Красноярскому краю опубликовало видеозапись задержания организаторов подпольной порностудии в краевой столице.

Задержаны два человека. Одни считается организатором нелегального бизнеса, в котором использовались несовершеннолетние девочки, второй – клиентом, который вступил в половую связь с 15-летней.

В ходе обыска были изъяты видеозаписи, компьютеры, флеш-карты, веб-камеры при помощи которых съёмка транслировалась в интернет.

В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде лишения свободы на два месяца.

Напомним, в организации порностудии подозревают бывшего чиновника.