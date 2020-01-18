«Вы смотрите там, без бед! Самых топовых побед»: сибирский губернатор зачитал рэп-поздравление студентам

сегодня 15:57 Поделиться

скриншот и видео с видеохостинга YouTube

Губернатор Забайкальского края необычно поздравил студентов с праздником; он записал для них рэп-поздравление.

Ролик с необычным поздравлением губернатора Забайкальского края Александра Осипова опубликован на канале YouTube. Чиновник зачитал для студентов рэп.

Как сообщает пресс-служба главы региона, Александр Осипов впервые в жизни зачитал рэп, чтобы поздравить забайкальцев с Днем студента.

«В День студента губернатор Забайкальского края Александр Осипов сам сдает зачет — он на ежегодной коллегии в Минвостокразвития РФ сегодня докладывает о развитии Забайкальского края. Александр Михайлович очень хотел поздравить студентов необычно, поэтому записал видеообращение, где зачитал рэп» — рассказали местным СМИ в пресс-службе региона.

В краевой администрации отметили, что идея рэп-поздравления принадлежит самому Александру Осипову, и записать ролик удалось с первого дубля.

Напомним, мэр Новосибирска сегодня поздравил студентов.