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«Вы смотрите там, без бед! Самых топовых побед»: сибирский губернатор зачитал рэп-поздравление студентам

сегодня 15:57

скриншот и видео с видеохостинга YouTube

Губернатор Забайкальского края необычно поздравил студентов с праздником; он записал для них рэп-поздравление.

Ролик с необычным поздравлением губернатора Забайкальского края Александра Осипова опубликован на канале YouTube. Чиновник зачитал для студентов рэп.

Как сообщает пресс-служба главы региона, Александр Осипов впервые в жизни зачитал рэп, чтобы поздравить забайкальцев с Днем студента.

«В День студента губернатор Забайкальского края Александр Осипов сам сдает зачет — он на ежегодной коллегии в Минвостокразвития РФ сегодня докладывает о развитии Забайкальского края. Александр Михайлович очень хотел поздравить студентов необычно, поэтому записал видеообращение, где зачитал рэп» — рассказали местным СМИ в пресс-службе региона.

В краевой администрации отметили, что идея рэп-поздравления принадлежит самому Александру Осипову, и записать ролик удалось с первого дубля.

Напомним, мэр Новосибирска сегодня поздравил студентов.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

губернатор
рэп
Забайкальский край
деть студентов
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