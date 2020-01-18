За отказ поездок в Китай россиянам пообещали возможность возмещения стоимости путёвок
фото globallookpress.com
Роспотребнадзор рекомендовал россиянам не ездить в Китай из-за вспышки коронавируса; в союзе туриндустрии пообещали вернуть деньги за путёвки.
Российский союз туриндустрии сообщил, что россияне, которые решили воздержаться от поездок в Китай после вспышки коронавируса, могут рассчитывать на полный возврат средств за приобретённые туры. Об этом сообщает ТАСС.
Основанием для полного возврата стоимости путёвки может стать сообщение МИД, Ростуризма или Роспотребнадзора с рекомендацией не посещать опасную страну.
Роспотребнадзор уже рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Китай. Но пока эта рекомендация не даёт оснований для возврата всей стоимости.
Российские авиакомпании также предостерегают туристов от поездок в поднебесную. «Аэрофлот», например, предложил пассажирам сдать билеты на рейсы в Китай до 7 февраля включительно.
Напомним, 24 января первая смерть от коронавируса была зарегистрирована недалеко от российской границы.
Вам было интересно? Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен, чтобы мы могли и дальше радовать вас актуальными и интересными новостями!
Ваш комментарий
Новости партнеров
Сейчас читают