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За отказ поездок в Китай россиянам пообещали возможность возмещения стоимости путёвок

сегодня 10:31

фото globallookpress.com

Роспотребнадзор рекомендовал россиянам не ездить в Китай из-за вспышки коронавируса; в союзе туриндустрии пообещали вернуть деньги за путёвки.

Российский союз туриндустрии сообщил, что россияне, которые решили воздержаться от поездок в Китай после вспышки коронавируса, могут рассчитывать на полный возврат средств за приобретённые туры. Об этом сообщает ТАСС.

Основанием для полного возврата стоимости путёвки может стать сообщение МИД, Ростуризма или Роспотребнадзора с рекомендацией не посещать опасную страну.

Роспотребнадзор уже рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Китай. Но пока эта рекомендация не даёт оснований для возврата всей стоимости.

Российские авиакомпании также предостерегают туристов от поездок в поднебесную. «Аэрофлот», например, предложил пассажирам сдать билеты на рейсы в Китай до 7 февраля включительно.

Напомним, 24 января первая смерть от коронавируса была зарегистрирована недалеко от российской границы.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

туризм
Китай
эпидемия
Роспотребнадзор
коронавирус
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