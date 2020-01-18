Женщину чуть не убила сорвавшаяся с крыши глыба льда в Новосибирск

сегодня 17:31 Поделиться

фото из группы "АСТ-54" в социальной сети "ВКонтакте"

Родственники пострадавшей ищут водителя, который помог женщине добраться до дома; у сибирячки отбита вся правая сторона тела.

В Новосибирске родственники объявили в розыск водителя, который помог их матери добраться до дома после того, как на неё упала глыба льда с крыши дома.

«Произошла такая ситуация: моя мама пошла в магазин «Мария-Ра», и когда она подходила к магазину, на неё упала огромная глыба льда с четвёртого этажа. Чудом не попало по голове, но упало на плечо и правую сторону, которую всю отбило и сбило с ног. В это время мимо проезжал этот мужчина, который увидел, как падала глыба», — сообщила на странице сообщества «АСТ-54» жительница Новосибирска Татьяна Петрова.

По словам женщины, всё произошло на улице Халтурина в Ленинском районе Новосибирска.

Родственники доставили пострадавшую в медицинское учреждение, где констатировали множественные ушибы тела с правой стороны.

Теперь пострадавшая и её семья намерены отблагодарить небезразличного водителя и поругаться с управляющей компанией, которая не почистила крышу. Вероятнее всего, будет написано обращение в суд.

«Вдруг мужчина увидит этот пост или через кого-то узнает описанную ситуацию. Большая просьба позвонить по телефону: +79137882227, Татьяна, дочь пострадавшей», — сообщила подписчица группы.

Напомним, накануне стало известно, что в Сибири взорвалась река и метровые глыбы заблокировали дорогу.