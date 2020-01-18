Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН
Отключение тепла
Проезд подорожает

Лента новостей

Женщину чуть не убила сорвавшаяся с крыши глыба льда в Новосибирск

сегодня 17:31

фото из группы "АСТ-54" в социальной сети "ВКонтакте"

Родственники пострадавшей ищут водителя, который помог женщине добраться до дома; у сибирячки отбита вся правая сторона тела.

В Новосибирске родственники объявили в розыск водителя, который помог их матери добраться до дома после того, как на неё упала глыба льда с крыши дома.

«Произошла такая ситуация: моя мама пошла в магазин «Мария-Ра», и когда она подходила к магазину, на неё упала огромная глыба льда с четвёртого этажа. Чудом не попало по голове, но упало на плечо и правую сторону, которую всю отбило и сбило с ног. В это время мимо проезжал этот мужчина, который увидел, как падала глыба», — сообщила на странице сообщества «АСТ-54» жительница Новосибирска Татьяна Петрова.

По словам женщины, всё произошло на улице Халтурина в Ленинском районе Новосибирска.

Родственники доставили пострадавшую в медицинское учреждение, где констатировали множественные ушибы тела с правой стороны.

Теперь пострадавшая и её семья намерены отблагодарить небезразличного водителя и поругаться с управляющей компанией, которая не почистила крышу. Вероятнее всего, будет написано обращение в суд.

«Вдруг мужчина увидит этот пост или через кого-то узнает описанную ситуацию. Большая просьба позвонить по телефону: +79137882227, Татьяна, дочь пострадавшей», — сообщила подписчица группы.

Напомним, накануне стало известно, что в Сибири взорвалась река и метровые глыбы заблокировали дорогу.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

снег
человек пострадал
ук
яндекс.дзен

Вам было интересно? Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен, чтобы мы могли и дальше радовать вас актуальными и интересными новостями!

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

594153
Пособие на ребёнка от трёх до семи лет: Путин объяснил, как получить выплаты
381529
Школьница покончила с собой из-за предстоящей свадьбы с 50-летним сибиряком
362389
Фото «50-летнего жениха» покончившей с собой школьницы попало в сеть
236868
Кому положено президентское пособие на детей от 3 до 7 лет
176301
В Новосибирской области в Крещение будут работать 40 купелей
175622
Население России пошло на убыль
174049
Опекунша истязала детей: органы опеки на жалобы не реагировали