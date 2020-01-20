Бабушка с подростком погибли в пожаре в Новосибирске

сегодня 10:37 Поделиться

Фото ГУ МЧС по Новосибирской области

Пожар в жилом доме произошёл накануне; квартира сгорела полностью, а при осмотре обнаружили два тела.

Бабушка и внук погибли в пожаре, который произошёл в жилом доме на улице Выборной накануне, 25 января. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области. Возгорание началось поздно ночью. До прибытия пожарных из подъезда самостоятельно эвакуировались 10 жильцов.

Как рассказали Сиб.фм местные жители, в сгоревшей квартире обнаружили тела двоих человек. Погибли пенсионерка и её 16-летний внук. Также в доме в момент происшествия находилась мать погибшего парня — она просила помощи соседей, однако никто из них не сумел пробраться в охваченную огнём квартиру.

Прибывшие на место сотрудники МЧС оперативно потушили пожар. На полную ликвидацию возгорания ушло чуть больше часа. Также спасатели вызволили их задымлённого подъезда 15 человек — среди них пять детей. Как добавили в МЧС, на месте работали 26 человек личного состава и 8 единиц техники.

В комментариях под постом о происшествии в социальной сети "ВКонтакте" местные жители начали сбор денег.

"Если же у вас есть какие то ненужные вещи 52 размера, или средства гигиены (полотенце, ванные принадлежности) то их можно принести в понедельник в школу 189 в 20 кабинет. Все собранные деньги и вещи будут переданы маме через классного руководителя", — пишет пользователь Стася Суслова.

Квартира также серьёзно пострадала в результате пожара. Жильё закопчено по всей площади, уничтожены мебель и домашние вещи. Причины возгорания выясняются.

Напомним, на прошлой неделе в пожаре сгорели мать и её пятилетний сын.