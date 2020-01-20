«Деньги продолжают поступать»: учитель собрал более 200 тысяч рублей семье погибшего в пожаре школьника

сегодня 13:49 Поделиться

Фото со страницы ВК Светланы Ушаковой

Учитель из школы №189 начала сбор денег родственникам погибших в пожаре школьника и его бабушки; неравнодушные новосибирцы прислали уже более 200 тысяч.

Классный руководитель погибшего вместе со своей бабушкой школьника из Новосибирска организовал сбор денег его семье. Об этом корреспонденту Сиб.фм сообщила Светлана Ушакова, педагог школы №189, где учился парень. По словам учителя, уже удалось собрать более 200 тысяч рублей.

"Откликнулось очень много людей со всего города. За что им большое спасибо. Уже собрали 220 тысяч рублей. Деньги продолжают поступать", — говорит Ушакова.

Помимо денег жители Новосибирска приносят необходимые для быта вещи и одежду — сгорело всё имущество, находящееся в квартире. По словам классного руководителя, её ученик был хорошим парнем.

"Хороший юноша. Очень спокойный. Интересовался биологией, химией, физикой. Участвовал в научно-практических конференциях, где занимал призовые места", — добавила Светлана Ушакова.

Как ранее писал Сиб.фм, трагедия произошла в ночь на 25 января. Загорелась квартира в доме на улице Выборной в Октябрьском районе Новосибирска. Пожар унёс жизни двоих людей — погибли 16-летний подросток и его бабушка. Прибывшие на место происшествия пожарные в течение часа ликвидировали пожар, однако спасти родственников не удалось.

Для уточнения реквизитов можно обратиться к Светлане Ушаковой во "ВКонтакте".

Напомним, накануне стало известно, что пожар в частном доме под Новосибирском унёс жизни матери и её пятилетнего сына.