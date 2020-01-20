Годовалый ребёнок погиб в ДТП под Новосибирском

сегодня 12:55 Поделиться

Фото ГУ МВД по Новосибирской области

Водитель автомобиля "Сузуки" выехала на встречную полосу; в салоне находился грудной ребёнок.

Ребёнок погиб в ДТП, которое произошло в Тогучинском районе накануне днём, 25 января. Об этом сегодня сообщила пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области. Младенцу был год и семь месяцев.

Трагедия произошла на 143 километре трассы К-19Р Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий. По предварительной версии, 23-летняя женщина, которая была за рулём автомобиля "Сузуки Свифт", выехала на полосу встречного движения. Она столкнулась с ехавшим навстречу "Мерседесом". В результате аварии погиб малолетний ребёнок, который находился в салоне "Сузуки".

Также пострадала водитель и два других пассажира "Сузуки" — их госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Сотрудники полиции сейчас проводят доследственную проверку по факту происшествия. Обстоятельства выясняются.

Напомним, 24 января трое детей пострадали в ДТП на трассе под Новосибирском.