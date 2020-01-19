Какого числа начинается Великий пост-2020

сегодня 17:28 Поделиться

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Один из главных православных праздников года, Великий пост, приближается; какого числа он начнётся и что следует делать перед ним — в материале Сиб.фм.

Один из важнейших праздников среди православных христиан, Великий пост, в 2020 году начнётся 2 марта. До него ещё больше месяца, однако подготовка к посту начинается задолго до него самого. Подготовительная часть к Великому посту состоит из четырёх седмиц — недель. Первая начнётся уже совсем скоро — 3 февраля.

Неделя о мытаре и фарисее — так называется первая седмица перед Великим постом. Православные в этот период вспоминают притчу о покаянии и смирении. На примере мытаря (он же сборщик податей) и фарисея (законник) церковь показывает, что не стоит гордиться тем, что положено по уставу.

Следующая неделя подготовки к Великому посту начинается 10 февраля. Она ознаменуется чтением известной притчи о блудном сыне. Православным напоминают, что Бог милостив даже в отношении согрешивших сыновей — старшего и младшего. Притча напоминает о необходимости прощения и о том, что нужно принимать чужие недостатки.

Третья седмица посвящена Страшному Суду. Она начинается 17 февраля. В эти моменты готовящиеся к посту должны осознать, что без очищения от грехов невозможно попасть в Царствие Небесное. Неделя посвящена второму пришествию Иисуса Христа на землю. Последний день перед постом, когда можно есть мясо, — 23 февраля.

Масленица — последняя неделя подготовки к Великому посту. Её также называют сплошная седмица. Она проходит с 24 февраля по 1 марта. В это время необходимо попросить прощения у всех близких и прощать их в ответ.

Все четыре подготовительные к Великому посту недели необходимо строго соблюдать все советы церкви, молиться и духовно настраиваться.

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