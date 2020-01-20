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Китайские медики рассказали, какие первые симптомы у смертельного коронавируса

сегодня 07:31

Фото Pixabay

Китайские специалисты назвали первые признаки заражения новым типом коронавируса; изначально симптомы не похожи на грипп или ОРВИ.

Китайские врачи из Университета Уханя выявили первые признаки заболевания новым типом коронавируса. Об этом сообщили РИА-Новости накануне, 26 января. По данным специалистов, симптомы, похожие на грипп или простуду, появляются гораздо позже. Первые признаки — нетипичные для пневмонии.

Среди самых распространённых симптомов — диарея, тошнота, головные боли и проблемы с пищеварением. Реже — учащённое сердцебиение и стеснение в области грудной клетки.

Также специалисты подчёркивают, что в некоторых случаях у пациентов наблюдали только нетипичные признаки болезни. У них отсутствовала повышенная температура, поэтому без дополнительных анализов установить точный диагноз было невозможно.

Вспышка нового типа коронавируса началась в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Изначально местные власти утверждали, что заболевание не передаётся от человека к человек, однако позже эту информацию опровергли. По последним данным, число заражённых возросло почти до двух тысяч человек. Более 50 уже скончались — большая часть в Ухане. Сейчас на карантин закрыты десятки городов в нескольких провинциях КНР.

Напомним, накануне стало известно, что анализы студентов из Иркутска, которых госпитализировали с подозрением на коронавирус, исследовали в Новосибирском центре вирусологии "Вектор".

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

Теги

Китай
коронавирус
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