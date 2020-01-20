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Кубок мира по биатлону 2019-2020: расписание на 26 января, где и во сколько смотреть трансляции

сегодня 15:31

Фото с официального сайта Международного союза биатлонистов

В воскресенье, 26 января в словацком городе Поклюке завершается шестой этап Кубка мира по биатлону; на масс-старт выйдут и мужчины, и женщины.

В последний соревновательный день шестого этапа Кубка мира пройдёт две массовые гонки. На дистанции 15 километров силами померяются мужчины, а на 12,5 километра – женщины. Начало в 18:15 и в 19:00 по новосибирскому времени.

Россию в мужской гонке будут представлять Александр Логинов (6 стартовый номер), Матвей Елисеев (13) и Кирилл Стрельцов (27). У женщин – Светлана Миронова (16), Лариса Куклина (19) и Ирина Старых (27).

В субботу, 25 января в супермиксте выиграла команда Франции, второе место у сборной Эстонии, на третьем месте – австрийские биатлонисты. Россияне Эдуард Латыпов и Кристина Резцова заняли всего лишь 13-е место. Они уступили победителям 1 минуту и 18,5 секунды.

В смешанной эстафете, которая также прошла 25 января, французская сборная вновь оказалась сильнейшей, на втором месте биатлонисты из Норвегии, третьи – команда Германии. Российская сборная заняла четвёртое место. Победителям они уступили 1 минуту и 24,8 секунды, а от третьего места их отделили всего 24 секунды. Всего россияне не поразили семь мишеней. Александр Логинов допустил четыре промаха, Матвей Елисеев – два, Лариса Куклина -1, а Ирина Старых отстрелялась чисто.

Напомним, 22 января Сиб.фм опубликовал полную программу шестого этапа Кубка мира по биатлону 2019-2020 с указанием места и времени трансляций.

Автор:
Анатолий Якимов
журналист

Теги

спорт
биатлон
кубок
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