Лайфак дня: как новосибирцам обезопасить себя от смертельного коронавируса из Китая

сегодня 06:01 Поделиться

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Почти месяц в Китае свирепствует смертельный коронавирус, унесший жизни уже 56 человек; Роспортребнадзор рассказал, как уберечь себя от страшного заболевания.

Коронавирус из Китая распространяется стремительно. По последней информации Всемирной организации здравоохранения он может передаваться от человека к человеку во время инкубационного периода, который длится от одного до 14 суток. Уже зафиксировано несколько подозрительных случаев на территории России. Роспотребнадзор опубликовал меры предохранения от этого смертельного заболевания.

Во-первых, необходимо отказаться от поездки на территории, где были зафиксированы случаи инфицирования коронавирусом. На сегодняшний день к ним относятся только Китайская народная республика. При этом провинция Хубэй полностью находится в карантине. Здесь прекращено любое пассажирское сообщение, введены ограничения на проведение массовых мероприятий, а жителям рекомендовано находиться дома.

Во-вторых, если вам все же необходимо посетить Китай, то постарайтесь избегать мест скопления народа. При этом обязательно носите медицинскую маску, которую нужно менять каждые 2-3 часа. Чаще мойте руки. Это нужно делать не только перед едой, но и после посещения многолюдных мест. Кроме того, можно пользоваться дезинфицирующим гелем или одноразовыми влажными салфетками.

Также необходимо пить бутилированую воду и употреблять в пищу продукты, прошедшие качественную термическую обработку. Так как по предварительным исследованиям причиной болезни могло стать деликатесы: суп из летучих мышей или непрожаренная морская рыба.

Ни в коем случае не посещайте зоопарки и мероприятия с участием животных. Также ограничьте посещения рынков морепродуктов, мясопродуктов и где продают животных.

При любом недомогании обращайтесь за помощью к врачам. Если вам стало плохо после посещения Китая, то обязательно сообщите врачам о поездке и датах пребывания там.

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