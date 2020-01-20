Новосибирец лишился ноги, попав под поезд: машинист рассказал, как произошла трагедия

сегодня 11:09 Поделиться

Фото Pixabay

Парень лишился ноги после того, как попал под электричку; очевидцы рассказали, что подросток был в наушниках, но ставший очевидцем событий машинист это опроверг.

Подросток попал под поезд на станции "Сибирская" в Первомайском районе Новосибирска. Об этом Сиб.фм сообщил машинист теплововоза, который работает на той станции и стал очевидцем событий. Инцидент произошёл накануне днём, 25 января.

Как сообщил очевидец корреспонденту Сиб.фм, 17 -летнего парня достали из-под второго вагона электрички. Пострадавшему поездом отрезало ногу.

"Ехала электричка со станции "Сибирская" в город. Парень и ещё несколько человек группа людей переходили дорогу. Как пишут, они переходили в неположенном месте, но на самом деле там есть ворота специальные рядом с забором — там ходят люди.

Это не самодельный путь. Только там не было этого деревянного настила — на зиму его убирают. Парень говорил мне, что они постояли, посмотрели по сторонам, и один из них начал переходить дорогу. Ему ступню практически уничтожило, голова тоже была сильно повреждена", — говорит собеседник.

В крупных пабликах Новосибирска жители города обсуждают главную версию произошедшего — якобы парень был всё это время в наушниках и поэтому не заметил приближающийся поезд. Однако машинист уверен, что наушников при нём вовсе не было.

"На улице было светло — и сразу было бы заметно, что рядом или где-то хотя бы в кармане лежали бы наушники от телефона. Этого не было. Это могло произойти по другой причине — у него на голове был очень объемный капюшон. Я могу и ошибаться, конечно, но наушники тут ни при чём", — пояснил мужчина.

Как рассказал очевидец, он вместе с пострадавшим подростком ожидал прибытия бригады скорой помощи. Всего он провёл с ним около 50 минут.

"Он очень сильно переживал, был в шоке. Спрашивал: "Где нога?". Держался за ногу, не мог понять, что происходит. Электричка стояла на станции 7 минут. Машинисты вытащили его из-под вагона и уехали, не оказав первую помощь. Но им так положено по регламенту, с этим ничего не поделаешь. Это я к нему побежал, почти час с парнем провёл", — добавил мужчина.

Как добавил очевидец, парень попал под поезд под номером 6612. Исходя из расписания пригородных поездов, это пригородная электричка с путём сообщения от Черепаново до вокзала Новосибирск-Главный. На станцию "Сибирская" электричка по расписанию прибывает в 16:05.

Напомним, в конце недели в ДТП в Новосибирске погибла женщина с детьми.