Новосибирск: события 27 января

сегодня 06:01 Поделиться

Начинается очередная трудовая неделя; в понедельник много интересных событий, а самые важные из них — в подборке Сиб.фм.

Снятие блокады

Губернатор Андрей Травников примет участие в церемонии возложения цветов к стеле, воздвигнутой в честь трудового подвига ленинградцев, эвакуированных в Новосибирск в годы Великой Отечественной войны. Мероприятие посвящено 76-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.



В памятном митинге и возложении цветов примут участие члены Новосибирской областной общественной организации инвалидов и пенсионеров "Блокадник", защитники блокадного Ленинграда, ветераны Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., представители Правительства региона, федеральных органов исполнительной власти, мэрии Новосибирска, депутатского корпуса, кадеты профильного Кадетского класса Следственного комитета РФ Сибирского Кадетского Корпуса, учащиеся образовательных учреждений, представители общественности.

Мероприятие состоится на пл. Пименова, у стелы, посвященной трудовому подвигу ленинградцев, эвакуированных в Новосибирск в 1941-1943 гг. Начало в 12.00.

Борьба со СПИДом

Глава минздрава региона Константин Хальзов откроет новое детское поликлиническое отделение Новосибирского центра СПИД



В начале января 2020 года центр по профилактике и борьбе со СПИД переехал и теперь занимает два этажа, его площадь стала больше в три раза. Взрослое отделение уже принимает пациентов. Детское отделение будет обслуживать не только детей, но и беременных женщин.



Мероприятие пройдет в Центре по профилактике и борьбе со СПИД (г. Новосибирск, ул. Ольги Жилиной, 90а). Начало в 12.30.

Семейно-бытовое насилие

представители органов власти примут участие в обсуждении законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия в РФ



Представители органов исполнительной власти Новосибирской области, члены и эксперты Общественной палаты региона, некоммерческих организаций и другие примут участие в круглом столе, на котором обсудят законопроект "О профилактике семейно-бытового насилия в Российской Федерации".



Мероприятие состоится в Законодательном Собрании Новосибирской области (ул. Кирова, 3, зал 11 этажа, вход со стороны ул. Каменской). Начало в 15.00.

"Выдающиеся новосибирцы"

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть примет участие в презентации книги "Выдающиеся новосибирцы" (3-е издание).



В мероприятии также участвуют автор-составитель книги, лауреат Ленинской премии Виталий Райзберг, генеральный конструктор НПО НИИИП-НЗиК, лауреат Государственной премии РФ Валерий Жибинов, главный редактор ООО "Сибирское книжное издательство" и серии книг "Выдающиеся новосибирцы" Надежда Герасимова, инженер-электромеханик, ветеран труда, автор нескольких статей в трех книгах Андрей Ткаченко, директор Новосибирской государственной областной научной библиотеки Светлана Тарасова, председатель Совета ветеранов мэрии города Новосибирска Борис Потапович.

Презентация состоится в большом зале мэрии Новосибирска (Красный проспект, 34, 2-й этаж), начало – в 16-00.