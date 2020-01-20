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Погода в Новосибирске 27 января: тоска по солнцу

сегодня 07:01

Фото Pixabay

В понедельник традиционно не хватает бодрости и солнца; и если первое можно «вылечить» порцией крепкого кофе, то с дефицитом второго придётся смириться — погода по-прежнему будет пасмурной.

Минус 11 градусов ночью и минус пять — днём — январская оттепель продолжится в Новосибирске и в понедельник, 27 января. Об этом сообщается на сайте Гисметео.ру.

По данным синоптиков, день будет пасмурным и малоснежным. Без осадков не обойдётся, но они будут незначительным.

Зато ветер будет напоминать о себе на протяжении всего понедельника. В гидрометцентре обещают порывы до 15 метров в секунду.

Давление 27 января будет 748 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно будет слабо падать.

В то же время продолжительность светового дня неизменно растёт: светло в Новосибирске почти восемь с половиной часов подряд.

Автор:
Мария Машанова
журналист

Теги

погода
Новосибирск
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