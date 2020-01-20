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Полиция нашла мать четырёх детей-маугли, которые полгода жили в заброшенном доме

сегодня 16:03

Скриншот из видео Евгения Фёдорова

Отец жил в заброшенном здании с четырьмя детьми с лета 2019 года; сегодня следователи разыскали мать бездомных детей.

Сотрудники полиции разыскали мать четверых детей, которые около полугода жили в заброшенном здании с бездомным отцом. Об этом сообщило ИА "Чита.Ру" со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Забайкальскому краю сегодня, 26 января. По данным силовиков, женщина также вела бездомный образ жизни. Сейчас её отправили к матери.

Ранее стало известно, что читинский блогер и общественный деятель Евгений Фёдоров нашёл в заброшенном здании семью. Рядом с костром находились четверо малолетних детей вместе с отцом. По словам Фёдорова, 23 января его друг отравился искать свою собаку в том районе, однако обнаружил бездомное семейство.

Выяснилось, что мужчина укрывался от уголовного наказания. Ранее его судили за хранение наркотиков и приговорили к исправительным работам. Спустя некоторое время читинец скрылся от выполнения работ и жил с детьми на территории заброшенного здания без отопления. По словам общественника, такой образ жизни семья ведёт с лета 2019 года.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что органы опеки Алтайского края не реагировали на истязания ребёнка.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

Теги

Забайкальский край
СКР
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