Пособие на ребёнка, страшный коронавирус и «Некрополь» в огне – Итоги недели Сиб.фм

сегодня 18:27 Поделиться

Фото Pixabay/со страницы Анатолия Локтя в социальной сети «ВКонтакте»/Коллаж Сиб.фм/Instagram Анастасии Поползиной/Бориса Якушина/«КП-Екатеринбург»

На минувшей неделе вирус из Китая продолжил шествие по планете. Сибиряки продолжали обсуждать гибель школьницы, которая не захотела принудительно выходить замуж. Семьи с детьми пытались понять, кому положены выплаты за первенца, на какой материнский капитал они могут рассчитывать и когда можно будет оформить пособие на ребёнка до 7 лет. А в Новосибирске выбрали вариант благоустройства площади возле цирка, но это еще не значит, что она будет выглядеть так же, как на картинке. Эти и другие заметные события прошедших семи дней – в Итогах недели Сиб.фм.

«50-летний жених»

В понедельник, 20 января, стали известны новые подробности трагической помолвки езидов, которая привела к самоубийству школьницы из Екатеринбурга. В сеть попала фотография предполагаемого будущего мужа девушки – жителя Омска, которого в СМИ упорно продолжали называть «50-летним женихом». Судя по изображению, мужчина может быть гораздо моложе. Позднее стали появляться новые подробности. В частности, сестра школьницы рассказала Сиб.фм, что якобы никто никого не принуждал к браку. Однако в таком случае причины трагедии становятся ещё более загадочными.

Ритуальный огонь

В ночь на вторник, 21 января, в Новосибирске сгорело здание похоронного дома «Некрополь». Помещение на улице Фрунзе выгорело полностью, огонь уничтожил всё, что было внутри. Владельцы – семья Якушиных – оценили ущерб в 15 миллионов рублей. При этом они уверены, что пожар не был случайностью, а произошёл из-за поджога. В «Некрополе» заявили, что в течение года получали угрозы, а ЧП является попыткой передела рынка ритуальных услуг.

Страшный диагноз Анастасии Поползиной

В среду, 22 января, популярная блогерша из Красноярска Анастасия Поползина рассказала своим подписчикам, что у неё обнаружили онкологическое заболевание. Метастазы в организме нашли во время процедуры УЗИ.

Женщина заявила, что она не намерена сдаваться и постарается вылечиться. При этом Анастасия попросила неравнодушных читателей помочь ей финансово. Надо отметить, что на этот призыв тут же откликнулись многие её поклонники и просто читатели.

Материнский капитал за первенца и пособие на ребёнка

В четверг, 23 января, первые сотни просмотров набрала созданная днём ранее петиция о расширении списка возможных получателей материнского капитала. Те, кто родил первенца до 1 января 2020 года (именно с этого момента предполагается ввести выплаты), чувствуют себя обделёнными. Возможность обращения к президенту страны молодые мамы из Сибири обсуждали в течение всей недели, и вот от разговоров перешли к действиям.

Правда, авторы петиции предложили распространить поддержку на тех, кто родил после 1 сентября 2019 года. Почему была выбрана именно эта дата, не поняли многие молодые мамы. Они требуют выплачивать деньги за первенца всем семьям, где он родился после 2018 года.

В целом ситуация с новыми выплатами осложняется тем, что соответствующие законы еще не приняты, поэтому люди просто не понимают, кому и какие выплаты положены, и как их можно получить. Дело дошло до того, что самому президенту России Владимиру Путину пришлось объяснять, как получить, например, выплату на ребёнка в возрасте от 3 до 7 лет.

Сквер возле цирка

В пятницу, 24 января, в Новосибирске завершился опрос о вариантах благоустройства территории на улице Челюскинцев между зданием цирка и Вознесенским собором. Мэрия предложила горожанам выбрать один из двух вариантов. Первый предполагал сохранение автопарковки, второй же предусматривал её ликвидацию и создание небольшой прогулочной зеленой зоны перед центральной лестницей в Нарымский сквер. Ожидаемо победил второй вариант. Городские власти обещают, что результаты голосования обязательно будут учтены при разработке концепции благоустройства этой территории.

День Татьян

Суббота, 25 января, Татьянин день – традиционно любимая дата всех студентов и Татьян. В этот день учащаяся молодежь активно празднует и получает поздравления. К новосибирским студентам, количество которых превышает 150 тысяч человек, обратился мэр Анатолий Локоть. На своих страницах в соцсетях градоначальник пожелал им успехов в учёбе и в жизни.

А самым оригинальным среди чиновников в этот день стал губернатор Забайкальского края Александр Осипов. На видеохостинге YouTube он опубликовал видеообращение, в котором зачитал рэп. Как отмечает пресс-служба региональной администрации, в таком жанре Осипов выступал впервые, но сумел записать ролик с первого дубля.

Смертельный коронавирус

Новая болезнь, впервые появившаяся в Китае в провинции Хубэй, постепенно распространяется по миру. Несмотря на повышенные меры контроля, первые пациенты с подозрением на коронавирус, зарегистрированы в России. Шестерых китайских студентов в Иркутске госпитализировали с подозрением на коронавирус. Общежитие Байкальского государственного университета закрыто на карантин. Анализы заболевших доставлены в Новосибирск. Здесь специалисты центра вирусологии «Вектор» должны установить точный диагноз. В целом к концу недели число заражённых новым типом коронавируса уже достигло 1975 человек.

Такими были самые заметные события. Чем запомнятся следующие семь дней – расскажем в воскресенье в Итогах недели Сиб.фм.