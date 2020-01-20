Прикрыла собой ребёнка: семью завалило упавшим с крыши снегом в Новосибирске

сегодня 14:45 Поделиться

Скриншот из видео паблика "Инцидент Новосибирск"

Сугроб упал на женщину и детей в Ленинском районе; местные жители винят в случившемся управляющую компанию.

На двух женщин и ребёнка упал снежный сугроб с крыши здания на улице 2-я Портовая в Ленинском районе Новосибирска накануне, 25 января. Кадры происшествия опубликовал подписчик сообщества "Инцидент Новосибирск" в социальной сети "ВКонтакте". На видео заметно, что на мать успела прикрыть своего ребёнка в последний момент.

Инцидент произошёл в районе дома №7 на улице Портовой. По данным 2GIS, в трёхэтажном здании расположен супермаркет "Ярче". Именно с его крыши на семью упала куча снега. По словам местных жителей, управляющая компания не выполняла свои обязательства. Они считают, что это могло привести к сходу снега с крыши.

"Виновником происшествия является управляющая компания дома. На многократные призывы и просьбы убрать накопившейся снег на крыше дома, УК твердо заявляла, что у них нет рабочих", — объясняет автор видео.

По данным, полученным из справки о недвижимости, указанным домом занимается управляющая компания МУП УЖХ Ленинского района. Несмотря на это, в выписке управляющей компании о домах, которые находятся в их зоне ответственности, здания на улице 2-й Портовой не оказалось.

Случай на улице Портовой — не первый раз, когда на новосибирцев падает снег с крыши. Накануне Сиб.фм писал, что аналогичный инцидент произошёл на улице Халтурина в Ленинском районе. Тогда на женщину с крыши упала глыба льда. Она едва не задела голову и повредила правое плечо сибирячки. Жительница Новосибирска планирует обратиться в суд с иском к управляющей компании — по её мнению, коммунальщики не занимались уборкой крыши от снега.

Напомним, 24 января в Республике Алтай взорвалась речка и глыбы льда заблокировали проезжую часть.