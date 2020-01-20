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Произошло полное обрушение: в Новосибирске горит жилой дом

сегодня 15:10

Фото АСТ-54

Частный дом загорелся в Заельцовском районе; здание полностью обрушилось.

Двухэтажный жилой дом загорелся на улице Сухарной в Заельцовском районе Новосибирска сегодня, 26 января. Об этом сообщил подписчик группы "АСТ-54" в социальной сети "ВКонтакте". По словам очевидцев, уже произошло полное обрушение здания.

На место происшествия выехали несколько пожарных расчётов. По предварительным данным, сейчас работают не менее четырёх единиц техники. Возгорание началось около 14:30 часов. Как утверждают очевидцы пожара, машины МЧС долгое время не могли проехать к горящему дому.

"Да там 4 расчета проехать не могут по непонятным причинам. Проскочила только первая машина", — пишет комментатор.

Информация о причинах пожара и наличии пострадавших уточняется.

Напомним, сегодня классный руководитель начал сбор средств семье погибшего в пожаре школьника из Новосибирска.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

Теги

МЧС
Новосибирск
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