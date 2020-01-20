Самые выгодные направления для поездки на майские праздники: топ-5 маршрутов для раннего бронирования

сегодня 05:05 Поделиться

Фото с официального сайта аэропорта Толмачёво и портала momondo.ru

В 2020 году майские праздники можно превратить в мини-отпуск; для этого нужно просто взять отпуск на 6, 7 и 8 мая, и тогда можно будет отдохнуть целых 11 дней.

О том, как провести длинные майские праздники опытные путешественники задумываются в январе. Сиб.фм рассмотрел варианты, где можно интересно и с выгодой провести мини-отпуск. Тем более, если взять отгулы с 6 по 8 мая, можно будет отдохнуть 11 дней.

5. Калининград

Калининград – это один из тех городов, куда нужно лететь специально. Многие путешественники считают, что поездка сюда – это возможность посетить Европу, не покидая пределов России. Центр города похож на небольшие зажиточные деревушки Германии. Пригород напоминает латвийский берег. При этом сюда могут приехать даже те, кому выезд за границу не рекомендован по тем или иным причинам.

Обязательное место для посещения – Кафедральный собор и Рыбная деревня. В первом покоится знаменитый учёный-философ Иммануэль Кант. А во второй можно купить сувениры, а также познакомиться с историей и культурой Прибалтийских плёмён. Также нужно заглянуть в башню Дона, где проходит выставка балтийского янтаря и на виртуальную экскурсию по городу — в Фридландские ворота. Мальчишкам и их папам будет интересен музей мирового океана, филиалы которого располагаются на военных кораблях и подводной лодке.

Кроме того, вы можете провести несколько дней на берегу моря, например на Куршской косе, и получить майский загар, поискать на пляжах окаменелые кусочки смолы и увидеть волшебный танцующий лес.

Из Новосибирска в Калининград прямые авиарейсы не выполняется. Стоимость билетов туда и обратно с пересадкой в Москве или Санкт-Петербурге начинается от 24 тысяч рублей.

4. Краснодар

Столица Кубани в начале мая примечательна обилием цветов и зелени. Сам Краснодар – это котёл, в котором перемешались сразу три культуры: русская, кавказская и кубанская. Не удивительно, что город поражает своей многогранностью и разнообразием различных кухонь. Это по-настоящему рай для гурманов и любителей гастрономических туров.

В разных уголках города расположены памятники Екатерине Второй – основательнице Краснодара, студентам из фильма Леонида Гайдая – Лиде и Шурику, запорожцам, которые сочиняют письмо турецкому султану. Прочувствовать дух истории можно на Красной улице. Здесь сохранилась застройка XIX века. В этом же районе расположены Свято-Екатерининский и Свято-Троицкий соборы.

Из Новосибирска в Краснодар выполняются прямые авиарейсы. Стоимость билетов туда-обратно начинается о 20 тысяч рублей. Время в пути пять часов.

3. Воронеж

В этот город также нужно ехать специально. Он расположен в стороне от основных туристических маршрутов. Тем не менее, в нём есть на что посмотреть. Так, ещё с советских времён Воронеж прославил котёнок с улицы Лизюкова. За эту славу пушистику установили памятник. Ещё один знаменитый четвероногий, которому горожане установили памятник пёс Бим. Тот самый белый Бим – чёрное ухо, про которого написал в одноимённом произведении Гаврила Троепольский. А чтобы зарядиться добром, нужно найти на улицах Воронежа Волшебный стул и посидеть на нём.

А ещё в Воронеже расположен один из самых высоких православных храмов – Благовещенский собор. Детям будет интересен поход на борт музея-корабля «Гото Предистанция».

Из Новосибирска в Воронеж два раза в неделю, по средам и субботам, выполняются прямые. Стоимость билетов в оба конца начинается от 15200 рублей.

2. Казань

В столице Татарстана от смешения культур и религий может закружиться голова. Здесь очень близко друг от друга расположены одна из красивейших мечетей мира – Кул Шариф, минареты которой красивыми копьями устремлены в небо и православный Благовещенский собор. Для путешественников в Казани обязательно нужно посетить городской кремль и прогуляться по улице Баумана – историческому центру города. И обязательно насладитесь настоящей татарской кухней.

Из Новосибирска в Казань ежедневно, кроме четвергов и суббот, выполняются прямые авиарейсы. Стоимость билетов в оба конца начинается от 18600 рублей.

1.Санкт-Петербург

В мае в Петербург приходят легендарные белые ночи. И в мае же в городе запускают фонтаны. А ещё это время примечательно тем, что небо ясное и отсутствуют дожди. Поэтому в майские праздники лучше всего гулять по городу, наслаждаясь архитектурой. Вы можете погулять по Летнему саду среди мраморных скульптур и полежать на Марсовом поле, любуясь на Храс Спаса-на-Крови. А можно уехать в Петергоф, подышать морским воздухом и увидеть знаменитые фонтаны. Или отправиться в Царское село, чтобы увидеть легендарную Янтарную комнату. Обязательно прогуляйтесь по ночному Петербургу, чтобы увидеть как разводятся мосты. Не хотите ходить пешком, закажите экскурсию на теплоходе. Только не забудьте взять с собой тёплый свитер, ведь у воды по ночам прохладно.

Из Новосибирска в Санкт-Петербург ежедневно выполняется несколько прямых авиарейсов. Стоимость билетов в оба конца начинается от 17900 рублей.

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